RB Leipzig deutlich: Das war ein klares Nein zu Elmas!

Leipzig - Hat es wirklich noch einen Beweis gebraucht, dass Eljif Elmas (25) und RB Leipzig wohl bald getrennte Wege gehen werden? Falls ja, wurde der mit großer Sicherheit am Sonntag geliefert.

Eljif Elmas (25) soll RB Leipzig möglichst noch in diesem Winter verlassen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Beim 4:2 der Sachsen über Werder Bremen war der Nordmazedonier nicht einmal für den Kader nominiert. Stattdessen saß Lionel Voufack (17) aus der Jugend beim Kaderdebüt mit auf der Bank.

Wie "Sky" berichtet, hatte die Nichtnominierung von Elmas sportliche Gründe. Der 25-Jährige scheint einfach nicht reinzupassen ins System von Trainer Marco Rose (48), der selbst in der Zeit, als die Verletztenliste der Roten Bullen groß war, dem Offensivmann nicht viele Einsatzzeiten schenkte.

Spätestens nach der Nichtberücksichtigung am Sonntag ist klar, dass sich die Transfer-Enttäuschung der Rasenballer einen neuen Klub suchen soll - und zwar noch in diesem Winter!

Gerüchte gab es in den letzten Monaten bereits, dass ihn sein Ex-Klub SSC Neapel möglicherweise zurückholen möchte. Auch aus England soll es loses Interesse gegeben haben. Nichts, was am Ende heiß wurde.

Eigentlich hat Elmas noch bis 2028 Vertrag bei den Sachsen. Sein Marktwert ist von 26 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro abgestürzt. Trotzdem dürfte das Gehalt des Nationalspielers üppig ausfallen. Keine leichte Aufgabe, da einen passenden Verein zu finden. Zumal sich der Kicker in den letzten Wochen nicht wirklich anbieten konnte.