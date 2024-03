RB Leipzig hat gegen Darmstadt Stolperverbot!

Leipzig - Champions League ist vorbei. Nächstes Ziel: Königsklasse! Damit RB Leipzig in der kommenden Saison vielleicht direkt an Real Madrid Revanche nehmen kann, muss in der Bundesliga mindestens der vierte Rang her. Dafür sind drei Punkte gegen den SV Darmstadt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) ganz klar eingeplant.