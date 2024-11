RB Leipzig im absoluten Abwehr-Notstand!

Leipzig - Letztes Spiel vor der Länderspielpause! Nach zwei richtig schmerzhaften Niederlagen braucht RB Leipzig am Samstag gegen Gladbach (18.30 Uhr/Sky) eigentlich unbedingt einen Sieg! Doch die Sorgenfalten beim Bundesligisten sind groß.

Benjamin Henrichs (27) hat am Dienstag gegen Celtic auch leiden müssen. RB Leipzig muss gegen Gladbach möglicherweise auf ihn verzichten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn Trainer Marco Rose (48) wird vermutlich keine großen Probleme haben, seine Abwehr aufzustellen. Aufgrund der großen Verletztenliste passiert das fast schon von allein.

Lutsharel Geertruida (24) hat sich am Dienstag in der Champions League bei der 1:3-Pleite in Glasgow verletzt und wird fehlen. Castello Lukeba (21) fällt ebenfalls weiterhin aus, Benjamin Henrichs (27) ist nach einem Schlag auf die Wade mehr als fraglich.

Zudem fehlen einige Langzeitverletzte wie David Raum (26). "Wir müssen jetzt trotzdem gucken, dass wir uns wieder ein Ergebnis holen, wie wir uns das auch wünschen", sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz.

Klar ist aber auch: Ganz so locker geht es bei den Roten Bullen nicht mehr zur Sache. "Es knistert", so die Worte des Trainers.

Was nicht funktioniert hat zuletzt, wurde deutlich angesprochen. Rose: "Unser Anspruch ist es, erfolgreich zu sein. Jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Das haben wir jetzt zweimal nicht geschafft, dementsprechend müssen wir jetzt auch kritisch miteinander umgehen."