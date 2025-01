RB Leipzig kurz vor Baku-Verpflichtung, doch das ist noch nicht alles

Ridle Baku (26) soll bei RB Leipzig den verletzten Benjamin Henrichs (27) ersetzen. © Swen Pförtner/dpa

Der Mittelfeldspieler landete in der Nacht zum Freitag in Sachsen, kommt direkt aus dem Trainingslager des VfL Wolfsburg. Schon am Freitag soll der Medizincheck erfolgen.

Bei der Pressekonferenz der Rasenballer am Nachmittag könnte Trainer Marco Rose (48) den Transfer dann vielleicht schon offiziell verkünden.

Laut einem Bericht der "Bild" einigten sich die Bundesligisten auf eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro. Zuvor stockten die Verhandlungen, weil die Wölfe für ihren Nationalspieler mindestens den Marktwertpreis von sieben Millionen Euro wollten.

Allerdings läuft Bakus Vertrag im Sommer aus. Und da der Spieler unbedingt zu den Roten Bullen wollte, musste schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Läuft beim Check am Freitag alles gut wie erwartet, könnte der Ersatz für den verletzten Benjamin Henrichs (27/Achillessehnen-Riss) schon am Sonntag beim Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) auf der Leipziger Bank sitzen.