RB Leipzig legt bei Transfers los: Zwei bekannte Spanier und ein ganz neuer Spieler!

Leipzig - Richtig gute Nachrichten für RB Leipzig am Donnerstag! Nach gefühlt ewig langem Hin und Her hat es Sportboss Max Eberl (49) wohl endlich geschafft, dass Mittelfeldstar Dani Olmo (25) bei den Sachsen bleibt!

RB Leipzigs Sportboss Max Eberl (49) hat offenbar gut lachen. Scheinbar hat er Mittelfeldstar Dani Olmo (25) überzeugt, bei den Sachsen zu bleiben. © Picture Point / Gabor Krieg

Mehrere spanische Medien berichten am Morgen, dass sich Olmo und der Bundesligist über eine Vertragsverlängerung einig sind. Genaue Details stehen noch aus. Klar dürfte aber sein, dass sich der spielstarke Spanier, den es langfristig wieder in sein Geburtsland zieht, eine entsprechende Ausstiegsklausel für die kommenden Jahre gesichert haben dürfte.

Schon in diesem Sommer hätte ihn unter anderem der FC Barcelona gern gehabt. Hätte es keine Einigung zwischen den Roten Bullen und dem 25-Jährigen gegeben, hätte RB ihn in diesem Sommer wohl verkauft, um noch etwas Geld in die eigene Kasse spülen zu können.

Sollten sich die Gerüchte um die Vertragsverlängerung bewahrheiten, würden die Roten Bullen die frohe Kunde wohl am Samstag kurz vor dem DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (20 Uhr/ZDF und Sky) offiziell verkünden wollen.

Durch den Leak könnte es nun vielleicht schon eher passieren.