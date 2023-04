RB Leipzig nach Sieg über Hertha wieder auf CL-Kurs: "Vor einer Woche noch gerungen, wie es weitergeht"

"Vor einer Woche haben wir noch darum gerungen, wie es weitergeht", sagte RB-Trainer Marco Rose (46) nach dem 1:0 -Erfolg bei Hertha BSC , mit dem nach zuvor zwei Niederlagen in der Bundesliga wieder die Rückkehr auf einen Champions-League -Platz gefeiert wurde. Drei Tage zuvor hatte das Team mit dem 2:0 über Borussia Dortmund den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals erkämpft.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga konnte RB am Samstag auch gegen Hertha den Sieg feiern. Zuvor hatten die Roten Bullen am Mittwoch den BVB aus dem DFB-Pokal gekickt. © Andreas Gora/dpa

Doch die Messestädter haben sich nach den Schlappen der jüngsten Vergangenheit gewappnet.

Die Systemumstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr hat der Mannschaft Stabilität verliehen. "Das hat uns in den letzten beiden Spielen extrem gutgetan", sagte Kevin Kampl (32), der mit dem Siegtorschützen Amadou Haidara (25), der in der 39. Minute im Berliner Olympiastadion den Ball über die Linie stocherte, die Doppelsechs bildete.

Zudem hat Rose einen Joker in der Hinterhand für die kommenden Spiele. Christopher Nkunku (25) wird wieder seine Beiträge in den kommenden Spielen leisten. Vor dem Spiel in Berlin hatte der Trainer mit seinem französischen Superstar eine Spielpause in Berlin vereinbart, nachdem der Stürmer, der mit zwölf Toren und vier Vorlagen immer noch mit Abstand Leipzigs bester Scorer ist, in der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

"Wir haben es gemeinschaftlich entschieden, nächste Woche erst eine komplette Woche zu arbeiten. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben, auch wenn wir ihn vermisst haben", sagte Rose über den Verzicht Nkunkus in Berlin.