RB Leipzig nur Aufbaugegner, Borussia Dortmund erkämpft sich Sieg im Topspiel

Dortmund - Verdiente Niederlage für RB Leipzig im Topspiel am Samstagabend bei Borussia Dortmund ! Die Roten Bullen waren lange Zeit viel zu passiv und ließen den angeschlagenen BVB fast wehrlos schalten und walten. Am Ende stand ein 2:1 (1:1) für die Gastgeber, die sich den Sieg nach schwierigen Wochen mit purem Willen erkämpft hatten.

Umkämpfte Partie in der ersten Halbzeit zwischen dem BVB und RB Leipzig. © Bernd Thissen/dpa

Löchrig. So musste man die bis dahin eigentlich fast tadellose RB-Defensive in den ersten Minuten gegen den BVB beschreiben. Mit einfachen Mitteln kombinierte sich die Borussia in der Anfangsviertelstunde zwei Mal vor das Gehäuse von Peter Gulacsi.

Schwarz-Gelb mit mehr Selbstvertrauen hätte mindestens eine der Gelegenheiten sicherlich genutzt. Doch gerade Jamie Bynoe-Gittens Abschluss direkt in die Arme des Ungarn war zu wenig (14.).

Trotzdem: Die ersatzgeschwächten Gastgeber waren in Halbzeit das bessere Team, ließen vor allen Dingen hinten nix anbrennen.

Insgesamt war es aber von beiden Seiten kein hochklassiges Spiel. Es war zu spüren, dass gerade für Dortmund viel auf dem Spiel stand. RB hingegen leistete sich viele kleinere Fehler, die weh taten. Und trotzdem gingen die Gäste mit der ersten Chance in Führung.

Ein simpler Angriff über links landete in der Spitze bei Lois Openda, der per Hacke an Benjamin Sesko weitergab. Der Slowene drückte ganz trocken drauf und das Leder knallte von der Latte direkt ins Netz (27.).

Doch die Borussia hatte die perfekte Antwort, kam nur drei Minuten später zum Ausgleich. Torschütze war Maximilian Beier, der nach einem Eckball richtig stand und aus wenigen Metern keine Probleme hatte.