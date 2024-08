RB Leipzig: Test krachend verloren, aber Superstar als Fan gewonnen

Lois Openda (2.v.r.) hatte gegen die Wolverhampton Wanderers nichts zu lachen. © Rich Storry/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Schon vor dem Kick gegen den Premier-League-Klub musste Trainer Marco Rose (47) dem Nachwuchs "mal auf die Finger" hauen. Am Trainingsende sei nicht mehr die Qualität da gewesen, die er sich vorstellt.

Trotzdem setzte er mit den beiden erst 16-jährigen Lionel Voufack und Viggo Gebel zwei Talente ein, die im Vergleich zum 2:0 gegen Aston Villa ebenso neu in die Startelf rückten, wie Torhüter Maarten Vandevoort und Nicolas Seiwald.

Nach einem ersten von Gebel stark vorbereiteten Warnschuss von André Silva, der vermutlich doch in Leipzig bleibt, klingelte es in Vandevoorts Kasten. Nach Flanke von rechts zog Pablo Sarabia am langen Pfosten sofort ab, Lukas Klostermann fälschte entscheidend ab - 0:1 (18.).

In der zweiten Hälfte - mittlerweile stand Gulacsi zwischen den Pfosten - bekam die Bullen-Abwehr in der 61. Minute keinen Zugriff auf die Gegenspieler, die sich die Bälle munter zuspielen konnten. Nach Jörgen Strand Larsens Pfostenschuss staubte der am langen Pfosten völlig blank stehende Sarabia zum Zweiten ab - 0:2 (61.).

Den Schlusspunkt für die Wolves im am Ende strömenden Regen besorgte Rodrigo Gomes, der eine weitere schöne Kombination in der 73. Minute vollendete - 0:3 (73.).