RB Leipzig und Salzburg kacken in der Champions League ab: "Wir sind aktuell nicht in der Lage ..."

Leipzig - Neun Punkte waren in der Champions League bislang möglich, RB Leipzig holte keinen einzigen. Das ist hart und bitter, zumal man auch gegen Liverpool (0:1) an Zählbarem schnupperte - nun aber allmählich unter Druck steht.

Xavi (21) wurde stützend ausgewechselt, nachdem er umgeknickt war. © Picture Point/Roger Petzsche

Energielevel und Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmen, sagt kurz vor Mitternacht Marco Rose (48). Seine Jungs hätten den Punktgewinn vor den Augen von Oliver Mintzlaff (49) und Mario Gomez (39) sichtlich gewollt, aber "einmal nicht aufgepasst - das reicht dann gegen Mannschaft auf so einem Niveau".

Kapitän Willi Orban (31) ergänzt bei DAZN: "Wir sind aktuell nicht in der Lage, gegen die absoluten Top-Gegner in der Champions League in den entscheidenden Momenten dazu zu sein."

Dabei hatten die Roten Bullen, die noch auf die Diagnose des umgeknickten Xavi (21) warten, eine bessere Zweikampfquote und waren in Sachen Torschüsse, Passquote und Ballbesitz nur unwesentlich schlechter.

"Wir starten häufig ganz ordentlich, treffen dann falsche Entscheidungen, verlieren im Übergangsspiel viel zu einfach Bälle, der Gegner dann ins Umschalten kommt, wir hinterherlaufen müssen, Körner und Vertrauen verlieren", so Rose, der einmal mehr auch die Effektivität kritisieren muss.