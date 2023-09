RB Leipzig verlängert mit Pokalsieger-Keeper Blaswich

Mit dem 1,93 Meter großen Schlussmann im Kasten qualifizierten sich die Sachsen erneut für die Champions League , holten zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal und feierten jüngst auch den Supercup-Sieg über den FC Bayern München ( 3:0 ).

Und auch Blaswich freut sich über eine längere Zeit in Leipzig: "Wir haben eine großartige Mannschaft und ein fantastisches Torhüterteam, wo wir uns gegenseitig pushen, um uns immer weiter zu verbessern. Wir haben im gesamten Klub viel vor in den kommenden Jahren und es macht mich sehr stolz, hier langfristig ein wichtiger Teil zu sein, zumal meine Familie und ich uns in Leipzig sehr wohlfühlen."