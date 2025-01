RB Leipzig vor cleverer Verpflichtung eines ganz großen Talents!

Leipzig - In der Hinrunde hatte RB Leipzig mit zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Das hat vor allen Dingen deutlich gemacht, dass der Kader in der Breite nicht unbedingt ganz oben mitspielen kann. Deswegen wollen sich die Sachsen schon im Winter verstärken.

Ein Ersatz für Benjamin Henrichs (27) wird noch immer gesucht. Auch in der Offensive soll etwas passieren.

Ridle Baku (26) steht auf der Wunschliste von RB. Noch stockt der Transfer aber. © Jan Woitas/dpa

Sollte der Deal unter Dach und Fach gebracht werden, hätten die Leipziger namhafte Konkurrenz ausgeschalten. Unter anderem Aston Villa und der AC Mailand sollen ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert sein.

Auch aus der Bundesliga gab es Signale, dass Gomis gern verpflichtet worden wäre. Bayer Leverkusen habe den 18-Jährigen bereits seit längerer Zeit beobachtet. Jetzt wird es wohl aber der aktuelle Tabellenvierte der Bundesliga.

Ein Transfer wäre in jedem Fall ein Erfolg für RB-Sportchef Marcel Schäfer (40), der sich aktuell mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg bezüglich einer Verpflichtung von Ridle Baku (26) herumschlägt.

Sieht so aus, als würde sich bis zum Ligastart am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/DAZN) aber nicht mehr so viel tun.