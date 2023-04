RB Leipzig will Olmo unbedingt halten - und bietet ihm noch mehr Kohle

Leipzig - Konrad Laimer (25, zum FC Bayern München ) weg, Christopher Nkunku (25, Chelsea) wohl auch. Damit nicht noch eine dritte tragende Säule der vergangenen Jahre wegbricht, ist RB Leipzig offenbar bereit, tief(er) in die Tasche zu greifen.

RB Leipzigs Angebot zur Vertragsverlängerung von Dani Olmo (24) soll monetär nachgebessert werden. © Picture Point/Roger Petzsche

Denn bei Dani Olmo (24) ist die Zukunftsfrage noch offen. Der Spanier, im Januar 2020 für 29 Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekommen, zögert noch mit einer Verlängerung bei den Roten Bullen.

Die wiederum bemühen sich scheinbar außerordentlich, den in der Jugend des FC Barcelona ausgebildeten Offensivmann über 2024 hinaus am Cottaweg zu halten.

Wie Sky nun meldet, werden die Sachsen das Angebot an den 24-Jährigen finanziell nachbessern - ein letztes Mal. RB gehe damit an die monetären Grenzen, heißt es. Der neue Kontrakt soll eine generelle Ausstiegsklausel sowie eine zweite Exit-Option für spanische Vereine beinhalten.

Lange werden sich die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49) aber nicht mehr gedulden. Sie wollen eine zeitnahe Entscheidung noch vor dem Saisonende. Auf die Frage, ob Olmo möglicherweise warte, ob sich die Leipziger erneut für die Champions League qualifizieren, sagte Eberl: "So lange werden wir nicht warten wollen. Wir wollen vorher schon wissen, wie es weitergeht."

Dennoch ist natürlich die klare Zielsetzung des amtierenden Pokalsiegers, wieder unter die ersten vier zu kommen, um auch in der kommenden Saison in der Königsklasse antreten zu können. Am besten mit Dani Olmo.