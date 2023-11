RB Leipzig zerstört in 100 Sekunden alle Freiburger Punkteträume!

Leipzig - RB Leipzig ist auch in der Bundesliga zurück in der Spur! Die Roten Bullen gewannen am Sonntagabend das Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 3:1 (1:1). Die Gäste machten es den Sachsen aber lange Zeit richtig schwer. Doch ein Doppelschlag im zweiten Durchgang machte schließlich alles klar für die Hausherren, die nun auf dem vierten Tabellenplatz in die Länderspielpause gehen können.