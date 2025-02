RB Leipzigs Baumgartner: "Haben nicht nur eine, sondern mehrere Rechnungen offen!"

Leipzig - Er ist einer der ehrgeizigen Wirbler bei RB Leipzig , auch wenn ihm an der ein oder anderen Stelle noch das Torglück fehlt. Christoph Baumgartner (25) soll auch dafür sorgen, dass es für die Sachsen in der Offensive wieder etwas besser läuft. Vor allem auf ein Duell hat es der Österreicher abgesehen.

RB Leipzigs Christoph Baumgartner (25) ist schon heiß auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Am 26. Februar empfangen die Rasenballer den VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena zum Viertelfinal-Tanz im DFB-Pokal. Die Wölfe ärgerten die Leipziger in letzter Zeit öfter.

Gerade im Hinspiel der diesjährigen Bundesliga-Saison fügten sie den Sachsen mit einem 5:1 eine äußerst schmerzhafte Niederlage zu.

Doch das Ziel ist klar: "Es ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass wir den Titel gewinnen wollen. Es sind nur noch zwei Spiele bis Berlin. Klar wird es nicht leicht gegen Wolfsburg. Wir haben mit ihnen nicht nur eine, sondern mehrere Rechnungen offen. Sie haben uns letzte Saison aus dem Pokal geworfen, zudem haben wir auch das Ligaspiel dort verloren", so "Baumi" im vereinsinternen Interview.

Was Wolfsburg zuletzt gemacht hat, ist dabei nicht vergessen: "Wir haben in unserer Arena in dieser Spielzeit eine sehr bittere und schmerzhafte Niederlage gegen sie einstecken müssen. Es wird also Zeit, dass wir es gegen Wolfsburg besser machen. Wir wollen das Spiel mit unseren Fans im Rücken unbedingt gewinnen und den ersten Schritt nach Berlin machen. Wir haben richtig Bock auf dieses Duell!"