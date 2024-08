RB Leipzigs Henrichs zeigt: So sieht der typische Tag eines Bundesligaspielers aus!

RB Leipzigs Benjamin Henrichs (27) hat seine YouTube-Zuschauer mit in seinen Alltag mitgenommen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

In einem achtminütigen Video erklärt der Außenbahnspieler, was Alltag für einen Fußballprofi bedeutet.

So startet Henrichs beispielsweise mit einem Gebet in den Tag und dokumentiert sein Befinden in einer Art Tagebuch.

Dann stehen natürlich mehrere Trainings über den Tag verteilt auf dem Plan. Dazwischen muss aber auch Zeit für Autogramme schreiben und für den Friseurbesuch sein.

Als Sportler ist aber auch die Ernährung super wichtig. Um die Zubereitung muss sich der 27-Jährige aber nicht kümmern.

Kurz vor 20 Uhr steht sein Koch in der Küche, um ihm ein extrem lecker aussehendes Mahl zuzubereiten. Danach heißt es nur noch: Regeneration auf der Couch!