RB Leipzigs Leihgabe Werner nach Debüt bei Tottenham: Kaum weg und schon "wieder happy!"

RB Leipzigs Leihgabe Timo Werner (27) machte ein ordentliches Debüt für Tottenham und lieferte sogar eine Vorlage. © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Beim 2:2 am Sonntagabend lieferte er in der 46. Minute die Vorarbeit für Mannschaftskollege Rodrigo Bentancur (26), der den Ausgleich für die Spurs markierte.

Auch danach war der deutsche Nationalspieler auffällig, wurde erst nach 80 Minuten ausgewechselt und bekam so viel mehr Spielzeit, als es zuletzt in Leipzig der Fall war.

"Es sind hier die optimalen Bedingungen vom ganzen Umfeld her, um wieder happy zu sein, um wieder die Leistung zu bringen, die ich leisten kann", sagte der 27-Jährige dem TV-Sender "Sky".

"Ich habe einfach gemerkt, dass der Spaß wieder zurückkommt, und das hat heute sehr viel Spaß gemacht."

Werner war schon im Trainingslager der Sachsen in La Manga in guter Form. Viele Fans hofften, dass er sich so in die Startelf zurückschießen würde. Doch der Stürmer entschied sich für einen anderen Weg.

"Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß und wenn die Leute das - vor allem mit meiner Chelsea-Vergangenheit - so honorieren und sehen, dass man alles gibt für den neuen Klub, dann ist das sehr schön", so Werner, der gegen Ende der Partie am Samstag von einigen Zuschauern sogar mit "Timo, Timo"-Rufen bejubelt wurde.