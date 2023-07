RB Leipzigs Neu-Ösi Seiwald: Was ihm beim Teamabend bevorsteht

Bruneck (Italien) - Drei Wochen nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig stellte sich Nicolas Seiwald (22) am Samstagnachmittag in einer Medienrunde vor, sprach über seine ersten Eindrücke, den Vergleich zu Konrad Laimer (26) und Verbesserungschancen.

Die Zusammenarbeit mit Marco Rose (46), der von 2013 bis 2019 in verschiedenen Funktionen in Salzburg Trainer war, Seiwald aber nie selbst trainierte, gefällt dem 22-Jährigen schon jetzt.

Unter Trainer Marco Rose (46, l.) will sich der Österreicher einen Stammplatz ergattern. © Picture Point/Roger Petzsche

Das noch bis kommenden Freitag andauernde Trainingslager will die Nummer 13 nutzen, um Rose zu zeigen, was in ihm steckt. Denn die Qualität im Mittelfeld - Xaver Schlager, Amadou Haidara (beide 25) und Kevin Kampl (32) - war schon vor seinem Wechsel hoch.

Selbstkritisch ordnete der zentrale Mann ein, dass er sich mit Ball noch verbessern könne. "Und auch im Spiel nach vorn, Scorerpunkte zu sammeln." Sein Zweikampfverhalten, Antritt und Pressing zählt er hingegen zu seinen Stärken.

Seiwald, der seit Leipzigs Vereinsgründung 2009 alle Salzburger Mannschaft durchlief, schwärmt auch schon von der Bundesliga. "Ich freue mich auf die Heimspiele und Fans in der Red Bull Arena. In Dortmund wird natürlich ein Highlight, ich habe gehört in Köln auch. Und natürlich die Spiele gegen den FC Bayern München."

In der Messestadt übernahm er die Wohnung seines Vorgängers Laimer, den es nach sechs Jahren gen München zog. Sein Bruder war in der Anfangszeit mit ihm in der Stadt, seine Freundin kommt für den August dazu, studiert aber weiterhin in Salzburg, wo sie für ein Auslandssemester nach Erfurt gehen kann.