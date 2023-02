RB Leipzigs Poulsen sieht Top-Spiele als entscheidend für Meisterkampf: "Direkte Duelle sehr wichtig"

Leipzig - RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen (28) hat aufgrund der wohl spannendsten Saison in der Bundesliga die Bedeutung der Top-Spiele hervorgehoben.

Für RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen (28) sind die Top-Spiele entscheidend für den Meisterkampf. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Jeder weiß, wie die Tabelle aussieht. Die direkten Duelle sind sehr wichtig", sagte der Däne mit Blick auf das Spiel bei Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Schon in den vergangenen Wochen ist Leipzig auf direkte Europapokal-Kontrahenten wie Wolfsburg, Frankfurt und Union Berlin getroffen.



Derzeit liegt Leipzig als Vierter nur vier Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Dortmund ist punktgleich mit den Münchnern Zweiter und hat seit dem Jahreswechsel alle Spiele gewonnen.

"Das ist natürlich interessant. Man muss immer noch seine Spiele gewinnen, um oben mitzuspielen. Das wird eine interessante Saison", sagte Poulsen. Man sehe das auch in Europa, da seien die deutschen Mannschaften richtig gut.

Der Angreifer stand am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Frankfurt erst das zweite Mal in dieser Saison in der Startelf. "Ich hatte Probleme mit dem Körper, lange Zeit viele Muskelverletzungen. Der Körper hat sich stabilisiert, ich bin fit und einfach froh darüber, dass ich wieder gut Fußball spielen kann", sagte der 28-Jährige.

Poulsen hat seine Qualitäten in der Ballbehauptung und Schnelligkeit, musste sich im Angriff jedoch zuletzt hinter Christopher Nkunku (25), André Silva (27) und Timo Werner (26) einreihen.