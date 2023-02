Trotz Sow-Knaller: Werner stolpert RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zum Heimdreier!

Leipzig - Welche Mannschaft hat die anstrengende Champions-League-Woche besser überstanden? Die Antwort heißt klar RB Leipzig ! Die Roten Bullen setzten sich am Samstag in einer spannenden Begegnung mit 2:1 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch.

Nach einem Ballgewinn von Emil Forsberg wurde Werner in die Spitze geschickt. Kurz vor Kevin Trapp verstolperte der Stürmer die Kugel eigentlich, konnte sie aber irgendwie noch rechts am Keeper vorbei ins rechte untere Eck versenken - 1:0 für RB!

Eine Flanke in die Mitte verpasste Kolo Muani zunächst per Kopf. Doch das Leder landete daraufhin zentral bei Djibril Sow, der sich an die Leipziger Kälte anpasste und den Ball wuchtig ins linke obere Eck nagelte. Plötzlich war das Spiel wieder offen!

Dass das Leipzigs Coach Marco Rose nicht gefiel, zeigte er mehrfach an der Seitenlinie, wo er seinen Jungs regelrecht Mut anbrüllte. Das wirkte auch: Die Roten Bullen überstanden einige Angriffe der Gäste und versuchten, selbst wieder offensive Akzente zu setzen.

Doch gerade der so hochgelobte Laimer ließ gleich zwei Großchancen in Halbzeit Zwei zur Entscheidung liegen. So blieb es bis zum Ende extrem spannend, weil die Hausherren nicht das dritte Tor machten. Weil Frankfurt aber nicht zum Ausgleich kam, blieben die drei Punkte trotzdem in der Red Bull Arena.