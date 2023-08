RB Leipzigs Supercup-Hero Olmo verwundert: "Warum glauben Sie, dass es keine Absicht war?"

Diesmal musste der FCB sogar noch ein Gegentor mehr schlucken, nutzte mehrere gute Chancen nicht. "Wir haben in Summer verdient gewonnen - in der Höhe sogar", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl (49) bei Sky.

Dani Olmo (25, 2.v.r.) drehte sich im Zweikampf mit Mathijs de Ligt (24, r.) um seine eigene Achse, erzielte durch Sven Ulreichs Beine das 2:0. © imago/Jan Huebner

Mit Olmo war der Man of the Match in den Reihen der Sachsen. Drei Tore erzielte der Spanier, der die Trophäe anschließend überglücklich in den Münchner Nachthimmel reckte.

"Es war ein starkes Spiel. Es ist wichtig, so in die Saison zu starten, das müssen wir jetzt aber auch in der Bundesliga", so der 25-Jährige, der vor allem vorm 2:0 sensationell agierte.

"Es war eine kleine Lücke da, Timo [Werner, d. Red.] hat mich gut gefunden. Ich habe gesehen, dass Mathijs [de Ligt] in meine Richtung kommt und habe mich um ihn gedreht, das war meine Idee im eins gegen eins", erläuterte er gegenüber Sky. Und bestätigte, auch auf Nachfrage von Reporterin Britta Hofmann (43), dass das genau so geplant war. "Es war Absicht, natürlich. Warum glauben Sie, dass es keine Absicht war?"

Eine Woche lang können sich die Roten Bullen nun mit dem Schwung des ersten Saisontitels auf die schwere Auswärtsaufgabe am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen vorbereiten. "Das wird knackig", sagte Rose. "Die sind richtig gut drauf, haben sich top gestärkt, da werden wir wieder gemessen."