RB Leipzigs Szoboszlai setzt bei Duell mit City auf Heimstärke: "Ausstrahlen, dass uns keiner schlägt"

RB Leipzigs Dominik Szoboszlai (22) freut sich sehr auf das Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City.

"Wir müssen gerade zu Hause als Mannschaft ausstrahlen, dass uns keiner schlägt", sagte der ungarische Fußball-Nationalspieler dem Kicker.

Er freue sich sehr auf das Achtelfinale der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN): "Das wird ein geiles Spiel."

In der vergangenen Saison trafen Leipzig und der englische Meister in der Gruppenphase aufeinander. Einem 3:6 in Manchester folgte ein Leipziger 2:1-Erfolg im Rückspiel, womit man sich noch für die Europa League qualifizierte.



Gerade der Sieg im bisher letzten Aufeinandertreffen, das aufgrund der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden musste, gibt Szoboszlai Hoffnung. Vor ausverkauftem Haus "wollen wir den Grundstein für das Weiterkommen legen".

Der Mittelfeldspieler betonte, man werde das Achtelfinale "nicht herschenken, sondern genauso weiterkommen wie Manchester".