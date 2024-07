Überraschende Aussagen: Kommt jetzt die krasse Silva-Wende bei RB Leipzig?

Andre Silva (28, v.) wirkte in den ersten Trainingseinheiten von RB Leipzig in der Vorbereitung sehr fokussiert. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn eigentlich ist davon auszugehen, dass der Stürmer bei den Sachsen weiterhin keine Chance bekommen wird. Hinter den gesetzten Spitzen Lois Openda (24) und Benjamin Sesko (21) ist eigentlich kein Platz für den Gutverdiener Silva, der bei den Rasenballern anscheinend nie so richtig angekommen ist.

Darum sind viele von einem erneuten Kurzbesuch in Leipzig ausgegangen, bevor der Angreifer, der noch bis 2026 Vertrag hat, erneut verliehen oder möglicherweise sogar verkauft wird.

Aber der Portugiese hat offenbar ganz andere Pläne!

"In meinen ersten beiden Saisons in Leipzig habe ich 26 Tore geschossen und 17 Assists gegeben, in der Saison davor in Frankfurt waren es 29 Tore und zehn Assists. Letzte Saison passte die Leihe zu Sociedad nicht, aber das passiert. Im Fußball wie im Leben lernen wir aus unseren Erfahrungen. Ich freue mich darauf, wieder in Leipzig zu sein, und freue mich darauf, in dieser Saison in der Champions League anzugreifen. Ich fühle mich frisch und weiß, dass ich mit dieser Einstellung meine Ziele erreichen werde", so das vielsagende Statement des 28-Jährigen, das Transfer-Experte Fabrizio Romano (31) auf "X" veröffentlichte und der Stürmer in seiner Insta-Story verlinkte.

Aber ob es mit der Einstellung schon getan ist? Der Marktwert des Offensivmanns ist in den vergangenen Jahren massiv eingebrochen. Dass es bei den Roten Bullen nicht geklappt hat, war sicherlich nicht nur Kopfsache.