RB Leipzig: Rose widerspricht Werner! "Habe mich sehr um Timo bemüht!"

RB-Trainer Marco Rose (47, M.) hatte keine Verwendung mehr für Timo Werner (27). © Picture Point / Sven Sonntag

"Manchmal passt es zwischen Personen oder auch zwischen Taktiken und Spielern nicht mehr", sagte der 27-Jährige jetzt in einem Interview mit Sky. "Am Ende kann ich mich bei wenig Leuten in Leipzig beschweren, dass die Situation am Ende so war. Das hat mir nicht mehr die Freude gebracht, die ich lange verspürt habe."

Vor seinem Wechsel nach Tottenham, als er längst seinen Stammplatz verloren hatte, habe es mit Coach Marco Rose (47) und Sportdirektor Rouven Schröder (48) "relativ wenig Austausch" gegeben, so Werner. "Im Verlauf der Hinrunde war klar, wie der Trainer über mich gedacht und mit mir geplant hat. Deshalb war es relativ einfach für mich diesen Schritt zu gehen."

Rose konterte jedoch, dass er sich "sehr um Timo bemüht" habe. "Wir haben viele Gespräche geführt." Der 47-Jährige und sein Staff freue sich zudem, dass es ihm bei den Spurs gut zu gehen scheint. Werner müsse aber eher "innehalten, demütig sein und die Situation richtig erkennen", forderte Rose.

Unter Spurs-Übungsleiter Ange Postecoglou (58) ist Timo Werner auf Linksaußen gesetzt, konnte in seinen ersten beiden Premier-League-Einsätzen gegen Manchester United (2:2) und den FC Brentford (3:2) jeweils eine Torvorlage sammeln. Auch in den weiteren Ligaspielen gegen Everton (2:2) und Brighton (2:1) sowie bei der 0:1-Heimpleite gegen Manchester City im FA Cup war der 27-Jährige in der Stammelf.