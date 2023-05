Rot & blau, aus Plastikflaschen, 95 Euro: Das ist RB Leipzigs neues Trikot

David Raum (25) trägt es schon, das neue Auswärtstrikot von RB Leipzig. © Bildmontage: RB Leipzig

Minimalistisch schrieb der Champions-League-Aspirant, der dem Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die Suppe spucken will, bei Twitter: "Alltag: OFF, RBL Mode: ON".

Und ergänzte auf der Homepage: "Unser Trikot bedeutet Identifikation, Emotion und Leidenschaft. Unser Trikot verleiht Selbstvertrauen und Stolz."

Neben Benjamin Henrichs (26) waren in dem Promo-Video auch Nachwuchskicker und Spielerinnen des Bundesliga-Aufsteigers in den neuen Jerseys, die erstmals einen leichten V-Ausschnitt aufweisen, zu sehen.

Diese gibt es ab sofort in den Fanshops sowie online im Red-Bull-Shop zu kaufen - in der günstigsten Variante für 94,95 Euro, ohne Spielernamen oder Logos. Kindertrikots gibt's ab 74,95 Euro.

Das Oberteil ist rot und dunkelblau gestreift, besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester aus Plastikflaschen und hat "Wir sind Leipzig" auf dem Innenkragen und "You Can Do Anything" auf der Rückseite aufgedruckt.