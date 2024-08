Rot für Orban und Nusas nächstes Joker-Tor: RB Leipzig rettet Heimsieg über die Zeit

Leipzig - Die gute Nachricht vorab: RB Leipzig ist mit einem 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum in die neue Saison gestartet. Der Beinahe-Absteiger machte den Sachsen aber das Leben schwer, hatte beim Siegtor von Neuzugang Antonia Nusa aber nichts auszurichten. Die zwölfminütige Überzahl konnten die Gäste letztlich nicht nutzen.

Denn da gab es Aufregung auf dem Rasen und den Bänken. Nach einem sensationellen Pass aus der eigenen Hälfte in die Spitze war Bochums Myron Boadu durch. Willi Orban wusste sich 20 Meter vor der Box als letzter Mann nur mit einer Notbremse zu helfen - Rot, die einzig richtige Entscheidung (84.).

Die Bochumer waren giftig und zeigten nach dem bitteren Pokal-Aus in Regensburg vor einer Woche diesmal ein ganz anderes Gesicht. Und agierten ab der 84. Minute sogar in Überzahl!

Der 19-Jährige, der beim 4:1-Pokalsieg in Essen nach 73 Sekunden traf und dem somit ein Einstand wie aus dem Bilderbuch gelang, erwies sich am Samstag schon wieder als goldener Glücksgriff von Trainer Marco Rose.

Voller Körpereinsatz: Maximilian Wittek (unten) gegen Castello Lukeba. © Picture Point/Roger Petzsche

Peter Zeidler, der den FC St. Gallen nach sechs Jahren verlassen hatte, freute sich vor dem Anpfiff sichtlich, nach mehr als 13 Jahren wieder in Deutschland zu arbeiten. Wie ein kleines Kind drehte sich der neue VfL-Coach auf dem Rasen um die eigene Achse, fertigte dabei Fotos und Videos mit seinem Handy an. "Das hab ich noch nie gemacht", sagte er am Sky-Mikro.

Zu zwei Dritteln gehörte die erste Hälfte zwar erwartungsgemäß den Gastgebern, die aber zunächst nur durch ein Abseits-Kopfballtor von Benjamin Sesko in Erscheinung traten (12.).

Eine der hochkarätigsten Chancen vergaben aber zwei andere. Lois Openda legte im Sechzehner quer zu Xavi Simons, dem die Kugel beim ersten Kontakt aber versprang. Er gab zwar wieder zum Belgier zurück, dessen Schuss aber kein Problem für Bochums neue Nummer eins Patrick Drewes darstellte (25.).

Fünf Minuten später folgte der Aussetzer in Leipzigs Abwehr. Castello Lukeba passte zu Peter Gulacsi, der den Ball nicht stoppen konnte. Moritz Broschinski bediente Lukas Daschner, dessen Versuch aber Lukeba blockte (30.).