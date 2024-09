RB Leipzigs Sportchef Schäfer über Transfer-Strategie: Nur so kommen Top-Spieler!

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) sprach über seine Strategie für die Roten Bullen. © Sebastian Willnow/dpa

Er verwies auf die Beispiele aus dem vergangenen Jahr mit Dominik Szoboszlai (23), Christopher Nkunku (26) oder Josko Gvardiol (22). Das sei doch das, was RB Leipzig in den Fokus anderer, junger Topspieler bringe, sagte Schäfer: "Deshalb kommt ein Antonio Nusa, ein Arthur Vermeeren."



Auch wenn die eigenen Ansprüche, die der Spieler oder im Vereinsumfeld steigen, "die Philosophie und der Weg stehen über allem. Es ist klar, wofür dieser Klub steht. Die DNA ist da, ist nicht starr, aber es gibt gewisse Leitplanken, und die werden nicht verändert", betonte Schäfer.

Ein Ziel bleibe für ihn immer bestehen: "Wir müssen Champions League spielen." Nur so bekomme man auch die Spieler, die man haben möchte.

Schäfer selbst sieht sich in seinen Job in einer ständigen Entwicklung. "Ich möchte immer lernen, bezeichne mich immer als Lernender, und das sollte auch immer so bleiben. Sollte das mal nicht mehr so sein, dann bitte schleift mich aus meinem Büro raus", sagte er. Die Zusammenarbeit mit Red Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (49) und mit RB-Sportdirektor Rouven Schröder (48) schätze er sehr.



"Ich komme mit Oliver sehr gut klar. Es gibt eine Erwartungshaltung und ehrliche Rückmeldungen. Damit kann man leben und arbeiten", sagte Schäfer. "Rouven hat ein Super-Netzwerk, große Erfahrung, hat bei mehr Vereinen als ich gearbeitet. Wir sind sehr kommunikativ und beide Teamplayer."