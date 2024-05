Schluss mit den Gerüchten um RB Leipzigs Rose: "Ich bin nächstes Jahr Trainer hier!"

Ein erneuter Umbruch im Sommer soll vermieden werden. Dazu gehört auch die Verlängerung von etablierten Kickern wie Benjamin Henrichs (27). "Nächstes Jahr wollen wir wieder angreifen, mit einer guten Mannschaft", so Rose.

Der Verbleib ist ein klares Signal auch an die Mannschaft, dass weiterhin etwas Großes in Leipzig entstehen soll.

Zuletzt kamen vermehrt Gerüchte auf, dass unter anderem AC Mailand Offerten in Richtung Leipzig schickt, um Rose zu binden. Daraus wird nun also nichts.

"Ich bin nächstes Jahr Trainer hier", bestätigte der Coach am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky).

Denn: Marco Rose (47) wird die Sachsen in naher Zukunft nicht verlassen.

Wird Xavi Simons (21) auch nächste Saison noch für RB spielen? © Picture Point / Gabor Krieg

Natürlich gibt es, was die Kaderplanung angeht, aber auch noch einige Fragezeichen. Eines davon ist Xavi Simons (21). Der Offensivmann könnte gegen die Adlerträger möglicherweise sein letztes Spiel für die Roten Bullen bestreiten.

In Leipzig hat man allerdings noch Hoffnung, dass der Dribbler sich für ein weiteres Jahr beim Bundesligisten entscheidet.

"Ich bin nicht bereit, mich endgültig von ihm zu verabschieden", so Rose mit einem Augenzwinkern. Xavi wisse, was er an RB habe. Rose glaubt noch immer, dass der Klub der perfekte Ort ist, um sich weiterzuentwickeln.

Allerdings gab es zuletzt auch Gerüchte, dass sein Leihklub Paris Saint-Germain ihn möglicherweise auch gern verkaufen wollen würde. Unter anderem der FC Bayern München wären durchaus bereit, die geforderten 60 Millionen Euro zu bezahlen.

Noch ist allerdings nichts entschieden.