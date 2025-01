Schwedischer Nationalspieler für RB Leipzig: Bekommt David Raum jetzt Konkurrenz?

Leipzig - Mit David Raum (26) verfügt RB Leipzig nur über einen gelernten Linksverteidiger. Um sich hinten links breiter aufzustellen, sollen sich die Roten Bullen in Skandinavien umgesehen haben - und möglicherweise fündig geworden sein.

Neben RB soll auch der englische Zweitliga-Tabellenführer Leeds United an Svensson Interesse signalisiert haben.

Es könnte zu einem Transfer noch im Winterfenster kommen oder perspektivisch auch erst für den Sommer interessant werden. Der Preis für den noch bis 2027 an Nordsjaelland gebundenen Kicker könnte bei sechs bis sieben Millionen Euro liegen.

Nun könnte er nach fünf Jahren einen neuen Weg bestreiten - in die Bundesliga? Laut Sky-Reporter Philipp Hinze (28) sollen die Leipziger den 1,83 Meter großen Linksverteidiger auf der Liste haben. Erste lose Gespräche hätten bereits stattgefunden, heißt es. Richtig konkret sei das Thema aber noch nicht.

Daniel Svensson ist 22 Jahre jung und kickt beim FC Nordsjaelland in Dänemark. Beim Meister von 2023 ist er Stammkraft, hat die ersten 17 Partien in der Superliga über 90 Minuten durchgespielt.

Daniel Svensson debütierte im Oktober für die schwedische A-Nationalmannschaft im Nations-League-Spiel in Estland. Beim 3:0-Auswärtssieg wurde er allerdings erst kurz vor dem Abpfiff eingewechselt.

Ausgebildet in seiner schwedischen Heimat bei Brommapojkarna, wechselte er 2020 in die Nordsjaelland-Jugend, um nur ein halbes Jahr später in die Profimannschaft zu rutschen.