So schwer wird es, bei RB Leipzig gegen Real Madrid im Stadion dabei zu sein

Leipzig - Am kommenden Samstag startet RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) in die Bundesligaspielzeit 2024. Doch mit einem Auge wird natürlich schon auf das große Highlight-Heimspiel am 13. Februar gegen Real Madrid geschaut. Wer dort im Stadion dabei sein will, sollte aber einige Dinge beachten.