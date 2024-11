Speed für RB Leipzig! Kommt diese ehemalige Bundesliga-Rakete?

Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (25, 2.v.r.) soll im Fokus von RB Leipzig stehen. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit dem französischen Nationalstürmer hatte sich Eintracht Frankfurt im Sommer 2022 ein ablösefreies Talent gesichert, das seinen Vertrag beim FC Nantes nicht verlängert hatte.

14 Monate und sensationelle 40 Torbeteiligungen in 47 Einsätzen später schnappte PSG am Deadline Day zu, ließ sich die Dienste des Franzosen satte 95 Millionen Euro kosten - ein krasses Transferplus für die SGE in so kurzer Zeit.

In der ersten Saison war Kolo Muani in Paris auch gefragt, stand in 40 Partien auf dem Rasen, steuerte neun Tore und sechs Vorlagen bei. In dieser Saison setzt Trainer Luis Enrique (54) aber nicht mehr wirklich auf den Nationalstürmer, ließ ihn in 13 Begegnungen nur viermal von Beginn an ran.

Sein Marktwert purzelte von 80 auf derzeit laut transfermarkt.de nur noch 40 Millionen Euro und halbierte sich somit innerhalb eines Jahres. Zeit, die Notbremse zu ziehen? Das findet Randal Kolo Muani nicht!