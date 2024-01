Süßes Geheimnis gelüftet: Timo Werner ist mit Dresdnerin verlobt!

Leipzig - Wie seine Partnerin zum Jahreswechsel in den sozialen Medien verkündete, hat sich RB Leipzigs Stürmer Timo Werner (27) verlobt.

Timo Werners Verlobte teilte einige süße Schnappschüsse der beiden auf Instagram.

Die Verlobung hatte bereits vor rund einem halben Jahr stattgefunden, teilte die gebürtige Dresdnerin Paula Lense (25) auf ihrem Instagram-Account mit.

Unter einem süßen Schnappschuss der beiden, auf dem vor allem ein Verlobungsring mit Diamant am Finger der Lebensgefährtin des Stürmers ins Auge sticht, widmete sie ihrem Timo einige rührende Zeilen.

"Dieses Jahr war so besonders. Vor sechs Monaten haben wir für immer Ja zueinander gesagt und ich könnte nicht glücklicher sein, mein ganzes Leben mit dir verbringen zu dürfen. Ja zu meinem Seelenverwandten, bestem Freund und meinem ganzen Leben. Dich mit 16 Jahren zu treffen, war wirklich das Beste, was mir je passiert ist!", so das Liebesbekenntnis von Paula.

Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche, unter anderem von anderen Spielerfrauen wie Katharina Raum und Sara Gündogan.