Supercup-Elfmeter gegen die Bayern: Warum auf den Punkt gezeigt wurde

"Leipzig hat im zentralen Mittelfeld mit zwei Österreichern gespielt. Die Österreicher führen in ihrer EM-Qualifikationsgruppe. Auch das ist für mich ein Gradmesser, was Leistungspotenziale und -vermögen angeht. Die Leipziger haben es extrem gut gemacht", befand auch Andreas Rettig (60).

Gnadenlose Effizienz, eine stabile Defensivleistung und ein Sieg mit drei Toren Unterschied sprangen unterm Strich raus. Und das beim Debüt von Harry Kane (30), der nach seiner Einwechslung nur drei Ballkontakte in 30 Minuten verbuchte.

Sonderlob gab es von "Effe" für Dreierpacker Olmo. Nicht nur seine herrliche Körperdrehung um Mathijs de Ligt (24) vor dem 2:0 war sehenswert. "Was er insgesamt gemacht hat, war genial", so der 55-Jährige.

Olmo verwandelte einen Handelfmeter zum 3:0. © Picture Point/Roger Petzsche

Als Vierter Offizieller im Supercup-Finale agierte Tobias Reichel (37). Der Stuttgarter erklärte in der Talkrunde unter anderem, weshalb der Elfmeterpfiff Mitte der zweiten Halbzeit beim Handspiel von Noussair Mazraoui (25) korrekt war.

"Die Entfernung vom Kopfball zur Hand ist relativ kurz, aber der Arm ist auf Kopf- und über Schulterhöhe, er ist stabil, er ist fest", sagte Reichel.

Leipzigs Nicolas Seiwald (22) habe sich die Kugel am Marokkaner vorbei legen wollen, "deswegen sind die Kriterien auf strafbares Handspiel - auch wenn die Distanz relativ kurz erscheint."

Trotz eines kürzlich zurückliegenden fünftägigen Vorbereitungs-Lehrgangs in Herzogenauruch, in der die DFB-Schiedsrichter Regeln verinnerlichten, um eine möglichst einheitliche Linie zu fahren, werde es laut Reichel "mit Sicherheit in der Saison die ein oder eine Szene geben, über die diskutiert wird, weil sie eben nicht schwarz oder weiß ist".