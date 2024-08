Testspiel-Kracher RB Leipzig gegen PSG: Steht der Stadt das große Verkehrschaos bevor?

Leipzig - Im Rahmen des Testspiels zwischen RB Leipzig und Paris Saint Germain (Anstoß: 18 Uhr) am heutigen Samstag ist in Leipzig rund um die Red Bull Arena mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

In der Red Bull Arena werden am Samstag rund 35.000 Menschen erwartet. © Jan Woitas/dpa

Dem Ordnungsamt war es am Freitag wichtig, erneut auf die geltenden Halteverbote in der Goyastraße, Eitingonstraße sowie im Cottaweg hinzuweisen. In den vergangenen Saisons waren diese und damit auch die Rettungswege immer wieder von Fußballfans zugeparkt worden.

Um darüber hinaus die Bewohner des angrenzenden Waldstraßenviertels zu schützen, wird zwischen 15 und 18 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet, den lediglich Anwohner, Taxis oder Lieferfahrzeuge passieren dürfen. Die entsprechende Einfahrtstelle befindet sich an der Kreuzung Humboldtstraße/Jacobstraße.

Fahrradfahrer dürfen lediglich an den Stellen in den Kreis einfahren, die das Zusatzzeichen "Radfahrer frei" aufweisen.

Wie bereits in den vergangenen Monaten bei RB-Heimspielen üblich, soll die ÖPNV-Nutzung gestärkt und die Auto-Nutzung gleichzeitig minimiert werden. Um den mit der Straßenbahn anreisenden Fans (das Ticket fungiert gleichzeitig als Fahrkarte) die nötige Sicherheit rund um die Stadion-Haltestellen zu bieten, werden der Ranstädter Steinweg sowie die Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung gesperrt.

Mit dem Auto anreisenden Besuchern wird die Nutzung der Park-and-Ride-Parkplätze "Neue Messe", "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen" und "Völkerschlachtdenkmal" nahegelegt. In unmittelbarer Stadion-Nähe gibt es nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen.