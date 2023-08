Überraschung bei RB Leipzig: Nationalspieler als Verlierer der Vorbereitung?

Leipzig - Im letzten Jahr wurde er noch als der große Rückkehrer und Hoffnungsträger in der Offensive bei RB Leipzig gefeiert. In diesem Sommer ist es aber bislang erstaunlich ruhig um Nationalspieler Timo Werner (27) geworden. Die Vorbereitung lief nicht besonders rosig.

RB Leipzigs Timo Werner (27) lieferte schon in der letzten Saison nur bedingt ab. Trotzdem wird Trainer Marco Rose (46) wohl weiterhin auf ihn setzen. © Tom Weller/dpa

Denn in vier Tests konnte der Stürmer nicht einen einzigen Treffer markieren. Das passt zur mageren Ausbeute von neun Treffern in 27 Ligaspielen in der letzten Saison.

Ein weiteres Problem: Die Konkurrenz schläft nicht! Die Neuzugänge Lois Openda (23) und Benjamin Sesko (20) kamen im Gegensatz zu Werner zusammen auf 13 (!) Testspieltore.

Während Leipzigs teuerster Neuzugang aller Zeiten besonders durch seine enorme Ballkontrolle auffiel, ging Sesko vor dem Tor resolut zur Sache - beide mit Erfolg!

Werner hingegen blieb beim Abschluss wie so oft glücklos.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass er mit seiner Geschwindigkeit und seiner klugen Ballverteilung zu den zuletzt guten Testkicks beigetragen hat.