Verein wagt keine Prognose: Rätselraten um RB Leipzigs Dani Olmo!

Leipzig - Aktuell können sie seinen Ausfall ganz gut kompensieren. Doch langfristig möchte RB Leipzig seinen Spielmacher Dani Olmo (25) natürlich wieder im Kader haben. Doch wann es so weit ist, scheint fraglich.

Dani Olmo (25) kam einmal mehr verletzt von der spanischen Nationalmannschaft zurück. Wie lang er RB Leipzig noch fehlen wird, ist unklar. © Jan Woitas/dpa

Im EM-Qualifikationsspiel der Spanier gegen Georgien (7:1) hatte Olmo einen Schlag auf sein rechtes Knie bekommen. Bei den Roten Bullen sprach man im Nachgang nur von einer nicht näher definierten Verletzung, durch die der Offensivstar eine Woche im Training aussetzen müsse und vermutlich einige Spiele fehlen würde.

Am morgigen Samstag bei der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) wird der Torjäger auf jeden Fall fehlen. Und wie geht es danach weiter?

"Solche Verletzungen sind auch immer wieder schmerzabhängig. Wir sind da im täglichen Austausch, er ist täglich in Behandlung", so die schwammige Analyse seines Trainers Marco Rose (47) auf der Pressekonferenz am Freitag.

Auf die Frage hin, ob der Spanier denn beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern München in einer Woche in der Red Bull Arena dabei sein könnte, wurde es noch unkonkreter.

Rose zum möglichen Comeback: "Das kann noch vor der Länderspielpause klappen oder erst nach der Länderspielpause. Es ist kein klassischer Zeitrahmen wie bei einer Zerrung oder bei einem Faserriss. Bei der diffusen Geschichte bei Dani mit Schlag plus Knie, Innenband - ein stückweit muss man einfach gucken, wie sich die Dinge von Tag zu Tag entwickeln."