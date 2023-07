Verlässt Rekord-Openda RB Leipzig nach nur einem Jahr? "Ihr müsst keine Angst haben!"

Bruneck (Italien) - Nach Nicolas Seiwald (22) und Fabio Carvalho (20) hat sich am Mittwoch auch Lois Openda (23) in einer Medienrunde bei RB Leipzig vorgestellt. Und den Fans direkt eine Angst genommen.

Sein Go zu einem Transfer fiel ihm nicht schwer. "Leipzig ist ein Top-Klub und hat eine höhere Qualität als Lens. Ich bin ein Spieler, der immer beim besten Team spielen will. Zu RB zu kommen, war die beste Entscheidung für mich."

Am Dienstag erzielte der Belgier beim 1:2 gegen Udinese Calcio direkt seinen Premierentreffer. © Picture Point/Roger Petzsche

Mit der Zusammenstellung des Kaders und den sieben neu dazugekommenen Feldspielern, die alle maximal 23 Jahre alt sind und eine hohe Qualität aufweisen, sieht sich Lois Openda gewappnet für die Saison.

"Ich will treffen, Spiele gewinnen und dem Team helfen, besser zu werden. Ich will aber keine Toranzahl nennen", so der 23-Jährige, der bereits neun Champions-League-Spiele mit dem FC Brügge aufweisen kann, von denen er allerdings kein einziges gewinnen konnte.

Beim Vergleich mit Chelsea-Abgänger Christopher Nkunku (25) verspürt der Testspiel-Torschütze gegen Udinese Calcio "keinen Druck". Es gäbe viele Gemeinsamkeiten aufgrund der Geschwindigkeit und Torgefährlichkeit, allerdings sei das Spielerprofil "nicht 100 Prozent gleich".

Und in der Bundesliga, so der familienverbundene Stürmer, habe er nun sogar offenbar mehr Möglichkeiten, Tore zu erzielen. "Ich werde hier mehr Raum als in Frankreich haben, dort ist es sehr kompakt." Für ihn sei es in der deutschen Beletage also "ein bisschen einfacher".