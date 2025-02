Verschmähtes RB-Leipzig-Talent schwärmt noch von einer Sache: "Das war nicht normal!"

Clever: Bergamo hat sich eine Klausel in den Leihvertrag schreiben lassen, wodurch der Klub am Ende der Saison Samardzic fest verpflichten könnte. So wie es aktuell läuft, wohl kein unwahrscheinliches Szenario, wobei der Preis vermutlich schon in der Nähe des aktuellen Marktwerts liegen würde.

Mit seinen 22 Jahren hat der Serbe aber auch dann noch einige gute Jahre im Profifußball übrig. Ob der gebürtige Berliner da auch an eine Rückkehr nach Deutschland denkt? Seine mehr oder weniger klare Antwort: "Ich sage mir nicht zwingend, dass ich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen muss."