Von Galatasaray einfach verbannt! Wie geht das Drama um RB Leipzigs Angelino weiter?

Statt den Spanier zu behalten, wurde Christopher Lenz (29) von Eintracht Frankfurt geholt. Ein klares Zeichen, dass für Angelino bei RB Leipzig kein Platz ist. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn sollte der türkische Klub tatsächlich durchziehen und Angelino in dieser Saison kein weiteres Mal einsetzen, würde auch der Marktwert des starken Flankengebers deutlich fallen. Dann wäre es wohl noch schwieriger, im Sommer einen Abnehmer zu finden.

In den eigenen Reihen ist aber auch kein Platz. Im vergangenen Jahr hätten die Roten Bullen den Spanier auch behalten können, gaben ihn jedoch ab und holten stattdessen Christopher Lenz (29) von Eintracht Frankfurt als Backup.

So oder so: Am Ende gibt es wohl keinen Gewinner. Und Angelino muss wohl am meisten darunter leiden.