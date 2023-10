Wahnsinn in Leipzig: RB verschießt zwei Elfmeter und vertändelt Sieg gegen Bochum

Leipzig - Drei Punkte waren eigentlich fest eingeplant, doch letztendlich muss sich RB Leipzig mit einem Zähler begnügen. Die Roten Bullen kamen am Samstagnachmittag daheim gegen den VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinaus. Gegen gut verteidigende Gäste fehlten den Hausherren schlicht und einfach die Ideen. Zwei Elfmeter hätten dennoch den Sieg bringen können. Doch beide Male parierte Manuel Riemann die Versuche von Xavi und Emil Forsberg.

Der VfL Bochum ging RB Leipzig im ersten Durchgang so richtig auf den Senkel und verteidigte mit allen Mitteln das 0:0. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Sachsen bauten von der ersten Minute an großen Druck auf und spielten sich in der Hälfte der Gäste fest. Bochum verteidigte allerdings mit allen zehn Feldspielern, was es den Roten Bullen schwer machte, durchzukommen.

Die Partie wurde somit schnell zum Geduldsspiel für die Sachsen. Doch nach 26 Minuten ergab sich plötzlich die Möglichkeit.

Xavi wurde im Strafraum gelegt - es gab Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, doch Keeper Riemann ahnte die Ecke und fing den flach geschossen Ball rechts unten ab.

Der VfL ging RB so richtig auf die Nerven und ließ kaum ein Durchkommen zu. Auf der anderen Seite fanden die Gäste offensiv aber auch nahezu nicht statt.

Die Nordrhein-Westfalen hofften darauf, dass irgendwann vielleicht mal ein Konter durchgeht. So blieb es bis zum Pausenpfiff ein Anlaufen der Gastgeber, die aus ihren wenigen Möglichkeiten aber noch keinen Ertrag schaffen konnten.