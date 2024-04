Warum RB Leipzig jetzt plötzlich Angst um Sesko haben muss

Leipzig - Noch nicht immer glücklich wirkt RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko (20) bei seinen Abschlüssen. Einige Dinger hat der Slowene in dieser Saison schon verballert. Auf der Gegenseite stehen wettbewerbsübergreifend aber auch schon 13 Treffer. Ein Wert, auf den auch andere Klubs schauen.

Benjamin Sesko (20) hat bei RB Leipzig noch Vertrag bis 2028. Der Stürmer besitzt jedoch eine Ausstiegsklausel. © Picture Point / Gabor Krieg

Dass der Angreifer wahnsinniges Potenzial hat, ist den Rasenballern recht früh klargeworden. Nicht umsonst hat man Sesko gleich bis 2028 an den Verein gebunden.

Doch die pure Sicherheit, dass sich der 20-Jährige in den nächsten Jahren in Leipzig vom Rohdiamanten zum absoluten Superstar entwickeln kann, gibt es nicht.

Der Nationalspieler besitzt eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, die schon im kommenden Sommer gezogen werden kann.

Spätestens der Fall Dominik Szoboszlai (23), der die Sachsen im vergangenen Jahr relativ überraschend für 70 Millionen Euro Richtung Liverpool verlassen hat, zeigt, dass auch bei Sesko nichts unmöglich sein muss.

Weiß auch der Spieler. Auf die Frage, ob er in der kommenden Spielzeit noch immer bei den Roten Bullen spielt, antwortete er: "Das werden wir sehen! Aber natürlich bin ich auf Leipzig fokussiert und ich will hier so viel geben, wie ich kann." Klingt nicht unbedingt nach einem sicheren Verbleib.