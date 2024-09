Wie konnte RB Leipzig das denn passieren? "Ist eine absolute Enttäuschung!"

Enttäuschung bei der Frauenmannschaft von RB Leipzig. Das Team ist gegen Union Berlin aus dem Pokal ausgeschieden. © IMAGO / HMB-Media

Die Sächsinnen hatten zwar in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen. Lydia Andrade (6. Minute) und Marleen Schimmer (45.+2) vergaben aus besten Positionen.

Aber besser machten es die Eisernen Ladies. Ein Kopfball von Eleni Markou landete am Innenpfosten. Dina Orschmann konnte problemlos abstauben (40.).

In der zweiten Halbzeit fehlte es den Rasenballerinnen an jeglichen klaren Möglichkeiten.

"Das Ergebnis ist enttäuschend. Es war vor allem in der ersten Hälfte viel zu wenig, was wir geboten haben. Wir wollten deutlich dominanter im Ballbesitz sein. In der zweiten Hälfte war es besser, aber es war dann im Grunde ein Handballspiel, so wie wir um den Strafraum gespielt haben. Wir müssen aus unserer Komfortzone raus und mutiger agieren", resümierte der neue Trainer der RB-Frauen, Jonas Stephan (32).

Stürmerin Vanessa Fudalla (22) ergänzte: "Das war keine gute Leistung von uns. Es ist eine absolute Enttäuschung, denn wir sind mit einem ganz anderen Ziel hierhergekommen. Irgendwie hatten wir nicht die Durchschlagskraft nach vorne, haben uns zu wenige Chancen erarbeitet. Und die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Wir müssen das jetzt schnell abhaken."