Zehnter Transfer fix! Eintracht Frankfurts Lenz wechselt zu RB Leipzig

Leipzig - Die Gerüchte hielten sich in den vergangenen Tagen hartnäckig, jetzt ist die Tinte trocken: Zwei Tage vor der Schließung des Transferfensters hat RB Leipzig die Verpflichtung von Christopher Lenz (28) verkündet.

"Wir sind nun mit der Verpflichtung von Chris auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt und haben damit auf der Zugangsseite unsere Kaderplanung abgeschlossen", so Eberl mit Blick auf die neue Saison.

Der gebürtige Berliner spielt hauptsächlich auf der linken Verteidigerposition, kann aber auch im linken Mittelfeld und in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Er wird die Rückennummer 3 tragen.

Unglücklich im Pokalfinale: Auch Lenz (l.) konnte im Juni nicht verhindern, dass RB den Titel verteidigte. © Sören Stache/dpa

Schon am heutigen Mittwoch soll Lenz ins Teamtraining bei RB einsteigen und kann es offenbar kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen. "Ich bin sehr froh, jetzt bei RB Leipzig und damit bei einem der besten Klubs der Bundesliga zu sein. Das Wichtigste ist nun, dass ich mich hier schnell einfinde – und ich will am liebsten direkt loslegen."

Bevor der 28-Jährige 2021 zur Eintracht wechselte, feierte er mit Union Berlin 2019 den Aufstieg in die Bundesliga, gab sogar gegen RB Leipzig sein Erstligadebüt. Damals gewannen die Leipziger gegen den heutigen Champions-League-Neuling mit 4:0.

Sein bislang größter Erfolg war jedoch der Gewinn der Europa League mit der Eintracht im Mai 2022: Im Finale gegen die Glasgow Rangers wurde Lenz erst in der Verlängerung eingewechselt, trat im Elfmeterschießen als erster für die Hessen an und verwandelte.

Zuletzt stand er seinem neuen Team im Juni im DFB-Pokalfinale gegenüber, als RB den Titel zum zweiten Mal in Folge holte.