29.08.2023 08:42 1.119 Kurz vor dem Deadline Day: Was passiert noch bei RB Leipzig?

Am kommenden Freitag schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Was wird bis dahin bei RB Leipzig noch passieren?

Von Michi Heymann

Leipzig - Am Freitag, den 1. September um 18 Uhr schließt das Transferfenster in der Bundesliga! Bis dahin möchte RB Leipzig auf jeden Fall noch einen neuen Linksverteidiger gefunden haben. Zudem sollen noch ein paar Akteure von der Gehaltsliste gestrichen werden. RB Leipzigs Sportboss Max Eberl (49) konnte sich in diesem Sommer über zu wenig Arbeit keinesfalls beschweren. © Picture Point / Roger Petzsche Viel zu tun also bis zum Deadline Day für Sportchef Max Eberl (49). Immerhin scheint nun aber der Backup für David Raum (25) gesichert zu sein. Wie bereits berichtet, wird wohl Christopher Lenz (28) von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt abgeworben. Der Bankdrücker der Adler wird die Sachsen wohl um die zwei Millionen Euro kosten. Sollte der Deal durchgehen, wäre Belgiens Arthur Theate (23) bei den Roten Bullen wohl kein Thema mehr. Bis zuletzt soll es Gespräche mit dessen Klub Stade Rennes gegeben haben - offenbar ohne Erfolg. RB Leipzig RB Leipzig will seinen Fans die Dauerkarten entziehen, wenn... Falls Lenz kommt, scheint auf der Haben-Seite alles geklärt zu sein - vorausgesetzt natürlich, dass sich bis zum Freitag kein Spieler mehr verletzt. Aktuell lassen sich die drei Langzeitausfälle Peter Gulacsi (33), Amadou Haidara (25) und El Chadaille Bitshiabu (18) ganz gut kompensieren. Mindestens drei Spieler sollen RB Leipzig noch verlassen Ilaix Moriba (20) machte im Sommercamp keine schlechte Figur. Bei den Roten Bullen hat er allerdings keine Zukunft. © Picture Point / Gabor Krieg Auf der Gegenseite möchten die Leipziger noch ein paar Spieler loswerden. Dazu zählt aber auf jeden Fall nicht Yussuf Poulsen (29), der von Borussia Dortmund umworben wurde. Es soll kein potenzieller Stammspieler mehr gehen dürfen. Viel mehr stehen noch Hugo Novoa (20), Caden Clark (20) und Ilaix Moriba (20) auf der Abschussliste. Alle drei haben keine Perspektive mehr bei den Roten Bullen, brauchen aber gerade aufgrund ihres Alters viel Spielzeit. RB Leipzig Wirbt ein Bundesliga-Konkurrent RB Leipzigs Yussuf Poulsen ab? Bei Novoa und Clark streben die Rasenballer jeweils eine Leihe an. Für Clark sollte es zwischenzeitlich sogar zurück in die USA gehen. Noch gibt es wohl aber kein konkretes Angebot. Bei Moriba hingegen wäre man wohl froh, das Kapitel komplett zu beenden. Mehr als unwahrscheinlich aber, dass man die 16 Millionen Euro Ablöse, die der Klub 2021 an den FC Barcelona gezahlt hat, auch nur annähernd wieder rein bekommt. Immerhin: Der 20-Jährige präsentierte sich in der Sommerpause deutlich gereifter. Gut möglich, dass noch ein Verein anbeißt. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 1. FC Union Berlin 2 8:2 6 2 FC Bayern München 2 7:1 6 3 Bayer 04 Leverkusen 2 6:2 6 4 VfL Wolfsburg 2 4:1 6 5 SC Freiburg 2 3:1 6 6 Borussia Dortmund 2 2:1 4 6 Eintracht Frankfurt 2 2:1 4 8 RB Leipzig 2 7:4 3 9 VfB Stuttgart 2 6:5 3 10 TSG 1899 Hoffenheim 2 4:4 3 11 FC Augsburg 2 5:7 1 12 Borussia Mönchengladbach 2 4:7 1 13 1. FSV Mainz 05 2 2:5 1 14 VfL Bochum 1848 2 1:6 1 15 1. FC Köln 2 1:3 0 16 1. FC Heidenheim 1846 2 2:5 0 17 SV Darmstadt 98 2 1:5 0 18 SV Werder Bremen 2 0:5 0 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

