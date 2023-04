Er hatte ihn heftig angegriffen! So herrlich bügelt Christian Streich diesen Spieler-Vater ab

Freiburg - Seine Pressekonferenzen sind legendär, Christian Streich (57) ist in der Bundesliga schon lange Kult! Kurz vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) lief der Trainer des SC Freiburg mal wieder zu Hochform auf.

Christian Streich (57, r.) war gar nicht gut auf Tibor Sallai (57, r.) zu sprechen. © Bildmontage: Screenshot / Instagram / sallai.tibor, IMAGO / Thomas Frey

Vor der Partie fand der Coach, der seit unglaublichen elf Jahren den Klub betreut, deutliche Worte zu einer Causa, die ihm überhaupt nicht schmeckt.

"Jedes Kind hat Erziehungsberechtigte, und kein Kind kann etwas dafür. Wir können nichts machen, wir haben die Eltern, die wir haben", sagte Streich.

Was er damit meint? In den vergangenen Tagen hatte der Vater seines Spielers Roland Sallai (25) für ordentlich Wirbel gesorgt. Tibor Sallai (57) griff während der Länderspielpause in der ungarischen Tageszeitung "Metropol" Streich an, beklagte sich über zu wenig Einsatzzeit seines Sohnes.

Doch es kam noch heftiger: Der Vater unterstellte dem Coach, er würde Roland aufs sportliche Abstellgleis setzen, weil er einen möglichen Transfer zu Lazio Rom verhindern wolle.

Streich konnte auf dem Pressegespräch darüber nur müde lächeln: "Es wäre schön, wenn wir beim SC Freiburg mal so weit kommen würden, dass wenn Lazio Rom oder Manchester City Interesse hätten, dass wir sagen, dass wir das nicht machen. Wir nehmen von irgendjemand anderem das Geld für unsere Mitarbeiter, dass wir sie bezahlen können. Wir brauchen doch keine Spieler verkaufen."