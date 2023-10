SC Freiburg erwartet starke Serben und freut sich auf viele Auswärtsfahrer

Freiburg/Backa Topola - Es ist alles angerichtet für einen heißen Fußballtanz an einem kühlen Herbstabend! Für Bundesligist SC Freiburg führt die Reise in der Europa League am heutigen Donnerstagabend (18.45 Uhr) in das kleine Städtchen Backa Topola in die nordserbische Provinz Vojvodina.

Freiburgs Innenverteidiger Philipp Lienhart (27) stand den Journalisten bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels Rede und Antwort. © Tom Weller/dpa

Als das Los dem Sportclub am 1. September in Monaco die große Unbekannte Backa Topola bescherte, wusste im Lager der Breisgauer niemand so recht, was für ein Gegner sie da erwartet.

Knappe zwei Monate später gilt die Serben-Truppe zwar nach wie vor als Europa-League-Neuling, doch die Erkenntnisse über ihre Schwächen und vor allem Stärken sind bis nach Freiburg durchgedrungen.

In der Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch hat der SC-Tross bereits serbischen Boden betreten und Coach Christian Streich (58) sprach gleich zu Beginn von einem Gegner, den es keinesfalls zu unterschätzen gelte.

Topola ist aktuell Tabellendritter in der heimischen Liga und in der Lage, auch auf der internationalen Bühne for Furore zu sorgen.

Beweise gefällig? Die spielerisch starken Auftritte beim englischen Spitzenklub West Ham United (1:3), wo sie bis zur 66. Minute sogar verdient in Führung lagen und gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus (2:2) holten sie einen 0:2-Rückstand auf. All diese Vorzeichen seien nach Streichs Worten Warnung genug.