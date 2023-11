Freiburg kassiert Pleite in Leipzig, dann marschiert SC-Trainer Streich los, um DAS zu machen

Leipzig/Freiburg - Diese Niederlage hat Wirkung gezeigt! Nach der bitteren 1:3-Pleite am gestrigen Sonntagabend bei RB Leipzig muss Bundesligist SC Freiburg seine Wunden lecken. Der Gästecoach zeigte sich hierbei besonders bedient.

Freiburgs Trainer Christian Streich (58) machte aus seiner Enttäuschung nach Spielende keinen Hehl. © Jan Woitas/dpa

Niederlagen schmerzen den ehrgeizigen SC-Trainer Christian Streich (58) seit jeher, doch der gestrige Sonntagabend in Leipzig wurmte ihn so sehr, dass ein paar tiefe Atemzüge nicht mehr ausreichten, um die innere Ruhe wiederzufinden.

Der für seine aufbrausende Art bekannte Fußballlehrer wollte in seiner Erregung offenbar nicht den Fehler machen und seine miese Laune unmittelbar mit den Journalisten teilen.

Dann hat Streich eine Idee: Eine Zigarette musste her! Diese gönnte er sich in aller Ruhe am Mannschaftsbus, ehe er sich zumindest halbwegs auf eine seriöse Spielanalyse konzentrieren konnte.

Bei der anschließenden Pressekonferenz machte der 58-Jährige dann zwar einen gefassten, aber sichtlich angeschlagenen Eindruck.