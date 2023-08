SC-Trainer Streich träumt von Duell mit Klopps FC Liverpool

Freiburg - Es geht ans Eingemachte! Dem SC Freiburg ist der Saisonstart in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll geglückt. Nun steht mit der Auslosung der Gruppenphase in der Europa League ein Highlight bevor.

Zwar gesteht Streich, sich bis jetzt überhaupt nicht mit der Europa League beschäftigt zu haben, dann sprudelt es aber doch aus ihm heraus: Auf die Frage angesprochen, auf welche Klubs er denn gerne treffen würde - und auf welche nicht - gibt der Freiburger Übungsleiter interessante Einblicke in sein Gefühlsleben.

Auf einen Besuch im norwegischen Molde, dessen Stadion unmittelbar an einem Fjord beheimatet ist, würde er sich aber auch freuen, obwohl er dort laut eigener Angabe schon einmal gewesen ist. Nur zu Olympiakos Piräus nach Griechenland zieht es ihn nicht unbedingt, denn dort war er schon im September des vergangenen Jahres mit seinem SC zu Gast.

So hätte der 58-Jährige nichts gegen eine Reise ins ferne Moldau zu Sheriff Tiraspol einzuwenden - und bei einem Gastspiel im kroatischen Zagreb würde es Streich ebenso warm ums Herz.

In der Tat wäre ein solches Aufeinandertreffen durchaus möglich, da sich die "Reds" in Lostopf 1 befinden und somit auf die Breisgauer treffen könnten. Doch Streich kommt längst nicht nur vom ruhmreichen FC Liverpool ins Schwärmen, sondern vor allem von den vielen exotischen Klubs und Ländern, die der SC-Trainer in seiner langen Karriere noch nicht bereist hat.

Mit den Jungs einmal an der legendären Anfield Road in Liverpool in einem Pflichtspiel aufzutreten, wäre toll für ihn, aber gleichzeitig gesteht der akribische Fußballlehrer, dass er auch gerne nach Schottland ginge.

Ob der SC am Ende das ganz große Los zieht, steht am morgigen Freitagnachmittag fest. Dann nämlich findet um 13 Uhr die Auslosung in Monaco statt.