3. Liga spielt verrückt! Für Dynamo ist alles möglich - In beide Richtungen

Dresden - Zum achten Mal in Folge konnte der Tabellenführer der 3. Liga nicht dreifach punkten. Diesmal erwischte es Dresdens nächsten Gegner Sandhausen, der 1:1 in Essen spielte. Cottbus, vor der Länderspielpause von eins auf fünf gefallen, kletterte zurück an die Spitze. Das allein zeigt, wie irre diese Spielklasse ist.