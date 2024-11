Später Jubel in Dresden! Joker retten Dynamo einen Punkt im Spitzenspiel

Dynamo Dresden empfängt am Samstag den 1. FC Saarbrücken zum Topspiel der 3. Liga.

Von Florian Mentele

Dresden - Mit viel Glück und goldenem Händchen! Dynamo Dresden konnte im Topspiel der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag spät einen Punkt retten. Vor allem Trainer Thomas Stamm dürfte das freuen, denn er hat den 1:1-Ausgleich eingewechselt. Zuvor musste er aber reichlich Nervenkitzel über sich ergehen lassen.

Die Saarländer waren nämlich insgesamt das bessere Team und hatten vor allem in der ersten Halbzeit viele hochkarätige Chancen - inklusive Lattenknaller (33.). Die Gästeführung nach einer Stunde durch Kai Brünker (60.) wirkte daher überfällig, doch die Hausherren bewiesen im Schlussspurt Moral. Und außerdem stachen Stamms Joker. In der Nachspielzeit legte der eingewechselte Bohdanov auf den eingewechselten Kubatta ab, der das Rudolf-Harbig-Stadion explodieren ließ (90.+1). Ein Punkt aus der Kategorie: Den nimmt man mit! In unserem großen Liveticker zum Spitzenduell könnt Ihr alle Highlights noch einmal nachlesen.

16.29 Uhr: Stimmen zum Topspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken

Thomas Stamm auf der Pressekonferenz nach Abpfiff: "Mehr Chancen hatte heute Saarbrücken, aber wir hatten auch schon in der ersten Halbzeit Szenen, wo mehr für uns drin war. Das war sehr unsauber von uns heute." "Mit der Art und Weise bin ich trotzdem zufrieden. Es war ein Spiel, wo wir viel probiert haben, wo wir bis zum Schluss nicht aufgegeben haben. Deshalb fühlt sich der Punkt heute dann am Ende auch gut an." FCS-Coach Rüdiger Ziehl: "Mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, bin ich sehr zufrieden. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit viele Chancen, wo wir hätten in Führung gehen müssen, holen das dann im zweiten Durchgang nach. Das fühlt sich jetzt natürlich eher wie einer Niederlage an, weil die Mannschaft es verpasst hat, den Sack zuzumachen und sich zu belohnen."

Thomas Stamm hat schon wieder einen späten Treffer eingewechselt. Das gelang ihm in den letzten Heimspielen häufiger. © Lutz Hentschel

Last-Minute-Freude pur! David Kubatta (M.) traf spät zum Ausgleich nach Vorlage von Dmytro Bohdanov (l.). © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden rettet einen Punkt im Topspiel der 3. Liga!

Abpfiff: Wenig später ist Schluss, Dynamo behält mit reichlich Glück einen Punkt in Dresden!

90. Minute +1: TOOOOOR für Dynamo, Kubatta gleicht in der Nachspielzeit zum 1:1 aus! Nach einem Freistoß von links legt Bohdanov hervorragend mit dem Kopf auf den Innenverteidiger ab, der das Leder in die Maschen drischt - eine starke Koproduktion der beiden Eingewechselten.

90. Minute: Vier Minuten gibt es oben drauf.

89. Minute: Oehmichen probiert es mit einem Volleyschuss aus der Distanz, die Kugel segelt aber über den Kasten.

88. Minute: Eine echte Idee hat der Gastgeber hier allerdings im Moment nicht mehr, Saarbrücken verteidigt die wenig geradlinigen Angriffe ohne größere Mühe weg.

85. Minute: Kurz davor sind Bohdanov und Kubatta für Heise und Lemmer gekommen.

85. Minute: Lars Bünning sieht auch noch eine Gelbe Karte - es ist seine fünfte. Damit wird er das Spiel in Sandhausen verpassen.

Aljaz Casar (l.) hatte mit Kai Brünker alle Hände voll zu tun, der Saarbrücken-Knipser traf trotzdem. © Lutz Hentschel

Bläst Dynamo Dresden jetzt zum letzten Ansturm?

80. Minute: Jetzt ziehen die Schwarz-Gelben tatsächlich wieder an und schnüren die Saarländer mal länger hinten ein. Die halten allerdings wacker dagegen.

78. Minute: Das Aufbäumen der Hausherren scheint unter den vielen Nickeligkeiten gelitten zu haben, vielleicht aber nur die Ruhe vor dem Schluss-Sturm.

73. Minute: Stamm reagiert: Kutschke und Oehmichen kommen für Daferner und Casar.

71. Minute: Daferner hat in der Gefahrenzone etwas Platz und wird bedient, sein Schuss stellt FCS-Keeper Menzel aber nicht wirklich vor Probleme.

70. Minute: Der nächste Karton, Neudecker wird für ein Foul an Casar verwarnt. Das Spiel wird ruppiger, während Dynamo nach einer Antwort sucht.

68. Minute: Daferner langt gegen den gerade erst genesenen Fahrner ordentlich hin und sieht Gelb.

68. Minute: Einen Wechsel muss noch nachgereicht werden: Direkt nach dem Gegentor ist Robin Meißner für Batista Meier ins Spiel gekommen.

66. Minute: Kurze Unterbrechung, FCS-Verteidiger Fahrner muss behandelt werden.

64. Minute: Dynamo ist um die schnelle Antwort bemüht, Daferner fehlt allerdings das Zielwasser.

Kai Brünker bringt Dynamo Dresden in Rückstand

60. Minute: Jetzt ist es doch passiert, Saarbrücken geht mit 1:0 in Führung! Stehle wird perfekt halbrechts im Strafraum per Steckpass bedient und legt rüber auf Brünker, der bloß noch am geschlagenen Schreiber vorbei einzuschieben braucht. Das war mittlerweile wohl überfällig.

57. Minute: Die SGD erneut im Glück! Brünker ist rechts im Sechzehner durch, verzieht seinen Schuss aber. Der Ball rauscht doch deutlich am linken Pfosten vorbei.

55. Minute: Bei dieser muss sich Schreiber infolge eines Distanzschusses lang machen, anschließend gibt es die dritte Ecke, die Dynamo endlich klären kann.

53. Minute: Jetzt sind aber schon wieder Molschder am Drücker. Nach einer Ecke wird es mehrfach gefährlich, letztlich folgt die nächste.

48. Minute: Die SGD meldet sich mit einer guten Gelegenheit in den zweiten 45 Minuten an! Daferner kommt nach einer Flanke zum Kopfball, den Keeper Menzel noch mit aller Mühe zur Seite ablenkt. Dort steht Lemmer eigentlich einschussbereit, sein Abschluss wird aber zur Ecke geblockt.

Der zweite Durchgang beginnt!

46. Minute: Weiter geht's, die zweite Halbzeit läuft!

Halbzeit: Nach einer kurzen Abtastphase auf Augenhöhe hat Saarbrücken das Zepter energischer in die Hand genommen und die Hausherren vor allem Mitte des ersten Durchgangs vor ganz große Probleme gestellt. Plötzlich reihte sich eine Riesenchance an die nächste - inklusive Lattentreffer und ganz viel Glück auf schwarz-gelber Seite. Daher ist die Sportgemeinschaft mit dem 0:0 auch gut bedient. Immerhin wirken die Schwarz-Gelben in der gegnerischen Hälfte ebenfalls gefährlich, es ist also noch alles drin.

Die SGD entging dem Rückstand mehrfach um Haaresbreite. © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden rettet ein torloses Remis in die Halbzeit

Halbzeit: Sekunden später pfeift Siebert zur Pause.

45. Minute: Kurz vor der Pause noch mal eine Ecke für Dynamo, doch die Saarbrücker Hintermannschaft ist da

42. Minute: Dieses Mal geht Hauptmann im Zweikampf mit Krahn schon vor dem Strafraum zu Boden, doch auch hier winkt Siebert ab. Das sah auf den ersten Blick allerdings schon nach einem strafbaren Vergehen aus.

40. Minute: Fahrner probiert es aus der Distanz - weit drüber.

38. Minute: Die Sportgemeinschaft bleibt unbeeindruckt vom Chancen-Hagel der Saarländer und sucht ihrerseits wieder die Offensive, dabei gehen kurz hintereinander zwei Dresdner im gegnerischen Sechzehner zu Boden, aber auch hier gibt es jeweils keinen Elfer.

35. Minute: Auf der Gegenseite reklamieren die Hausherren nach einem Hauptmann-Abschluss Handspiel, doch die Pfeife von Siebert bleibt stumm.

Saarbrücken mit Chancen-Gewitter, Dynamo Dresden im Glück

33. Minute: Und gleich die Nächste! Bei der anschließenden Ecke kommen erst Krahn und dann Günther-Schmidt zum Schuss, Schreiber lenkt die Kugel an die Latte. Kurz darauf tritt Fahrner noch bei einer Hereingabe auf den Ball, statt ihn einzuschieben. Dynamo schwimmt - und hat Riesenglück!

Die Latte rettet Dynamo! © Lutz Hentschel

32. Minute: Nächste Riesenchance für den FCS! Neudecker steckt im genau richtigen Moment zu Günther-Schmidt durch, doch Schreiber ist zur Stelle und wehrt ab.

31. Minute: Endlich mal wieder etwas Entlastung für die Schwarz-Gelben, doch im letzten Drittel fehlen dann Ideen und Präzision. Sterner jagt eine Flanke auf die Tribüne.

Simon Stehle hat die Führung für Saarbrücken auf dem Fuß!

27. Minute: Das muss eigentlich das 1:0 für Saarbrücken sein! Stehle taucht ganz frei vor Schreiber auf, spitzelt das Leder mit der Außenseite aber am rechten Pfosten vorbei.

26. Minute: Rizzuto sieht nach einem Foul an Lemmer die erste Gelbe Karte der Partie.

22. Minute: Der erste richtige SGD-Abschluss! Daferner kommt nach einer Heise-Flanke zum Kopfball, letztlich aber leichte Beute für Menzel im Saarbrücker Kasten.

21. Minute: Derweil zündeln die Gästefans munter weiter, die nächste Ermahnung des Stadionsprechers folgt auf den Fuß.

20. Minute: Langsam aber sicher erspielen sich die Molschder ein Übergewicht, vor allem Günther-Schmidt und Rizzuto machen über die linke Seite ordentlich Betrieb.

Dynamo Dresden und Saarbrücken nähern sich an

16. Minute: Im Gegenzug können die Gäste einen Batista-Meier-Schuss blocken.

15. Minute: Nach einem Diagonalball von Rizzuto nimmt Stehle seinen FCS-Kollegen Krahn mit, der freie Schussbahn gehabt hätte, aber den Moment verpasst. Kurz darauf bekommt er erneut die Möglichkeit, trifft die Kugel aber nicht richtig. Saarbrücken wird stärker.

9. Minute: Batista Meier bringt die erste Dynamo-Ecke von der linken Seite gefährlich vors Tor, auch danach bleiben die Hausherren dran - kommen aber nicht zum Abschluss.

9. Minute: Es ist in der Anfangsphase bis dato das erwartete Duell auf Augenhöhe, beiden Teams fehlt aber noch die Genauigkeit.

5. Minute: Auf der Gegenseite steht Daferner frei vorm Tor - aber auch im Abseits. Die Fahne geht hoch.

4. Minute: Günther-Schmidt nimmt Rizzuto auf der linken Seite mit, in der Mitte kann die Dynamo-Defensive aber klären.

1. Minute: Dynamo will erst einmal Kontrolle reinbringen, leistet sich aber direkt einen Bock im Spielaufbau. Beim anschließenden Freistoßpfiff hat die SGD Glück.

Anpfiff! Dynamo Dresden gegen den 1. FC Saarbrücken läuft

1. Minute: Der Ball im RHS rollt, das Spitzenspiel der 3. Liga läuft! Bleibt Dynamo auf der Siegerstraße oder holt der Angstgegner aus Saarbrücken die SGD wieder auf den Boden der Tatsachen?