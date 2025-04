4:1 beim direkten Konkurrenten, doch Sapina ist nicht zufrieden: Das muss Dynamo besser machen

Vinko Sapina (29, r.) traf in Saarbrücken zwar nicht selbst, war aber am 3:1-Treffer von Niklas Hauptmann entscheidend beteiligt. © Imago / Jan Huebner

"Das macht nichts mit mir, ich freue mich aber darüber", gibt Sapina zu. "Es hat mich überrascht, dass er das gesagt hat. Es war aber keine Überraschung für mich, weil ich es ähnlich sehe, wie er."

Gesundes Selbstvertrauen oder Überheblichkeit? Wohl eher ersteres, denn Sapina hat nämlich "Kritik rausgehört, weil es nur mit dem Ball so wäre. Also habe ich noch einiges zu tun".

Dabei klappte es auch in Saarbrücken das ein oder andere Mal auch gegen den Ball richtig gut. Stark sein Tackling und die Balleroberung in der 56. Minute samt Pass auf Niklas Hauptmann (28), der aus 20 Metern zum so wichtigen 3:1 in den Winkel einschweißte.

Trotz des letztlich richtig starken 4:1-Auswärtserfolgs beim direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, der vier Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Rang vier bedeutet, findet Sapina noch den ein oder anderen Kritikpunkt.